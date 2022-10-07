印度Hero MotoCorp推出款首款電動摩托車

印度Hero MotoCorp推出款首款電動摩托車(圖片：擷取自網路)
印度Hero MotoCorp推出款首款電動摩托車(圖片：擷取自網路)

印度摩托車製造商 Hero MotoCorp 周五（7 日）向全球推出首款電動機車，力拚趕上其他在印度綠能交通工具方面拔得頭籌的新創企業。

Hero MotoCorp 這次推出的電動機車有兩轉款式，分別為基礎款 Vida V1 Plus 與進階款 Vida V1 Pro，其中 Vida V1 Plus 售價為 14.5 萬盧比起（合約 1,762 美元），較印度大多數電動機車價錢要來得昂貴，不過充電一次的最低續航里程可達 143 公里，在印度電動機車界中名列前茅。該款機車將於 10 月 10 日開始接受預訂，12 月開始交車。

Hero MotoCorp 新推出的兩款電動機車 Vida V1 Plus 與 Vida V1 Pro。(圖片：擷取自網路)
Hero MotoCorp 新推出的兩款電動機車 Vida V1 Plus 與 Vida V1 Pro。(圖片：擷取自網路)

然而，Hero MotoCorp 與許多老牌汽車製造商一樣，該公司在電動機車領域一直處於落後地位，而該領域由電動機車製造商 Ather Energy 和軟銀集團投資的 Ola electric 等新創企業取得新發優勢。

Hero MotoCorp 董事長 Pawan Munjal 在發布會上表示，儘管公司迫切讓電動機車提前推出，但考慮到品質與安全性，必須做到嚴格把關。

市場方面，印動電動汽車僅占電動機車總銷量的 2%，但隨民眾在燃油價格不斷上漲的情況下逐漸離開傳統機車，轉身走向電動交通工具。印度政府希望到 2030 年電動汽車占電動機車的總銷量比例達到 70%。

Hero MotoCorp 今年 1 月曾表示，將向 Ather Energy 投資 42 億盧比（合 5,100 萬美元），擴大在綠能交通工具領域的業務。

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