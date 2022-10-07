印度Hero MotoCorp推出款首款電動摩托車

印度摩托車製造商 Hero MotoCorp 周五（7 日）向全球推出首款電動機車，力拚趕上其他在印度綠能交通工具方面拔得頭籌的新創企業。

Hero MotoCorp 這次推出的電動機車有兩轉款式，分別為基礎款 Vida V1 Plus 與進階款 Vida V1 Pro，其中 Vida V1 Plus 售價為 14.5 萬盧比起（合約 1,762 美元），較印度大多數電動機車價錢要來得昂貴，不過充電一次的最低續航里程可達 143 公里，在印度電動機車界中名列前茅。該款機車將於 10 月 10 日開始接受預訂，12 月開始交車。

Hero MotoCorp 新推出的兩款電動機車 Vida V1 Plus 與 Vida V1 Pro。(圖片：擷取自網路)

然而，Hero MotoCorp 與許多老牌汽車製造商一樣，該公司在電動機車領域一直處於落後地位，而該領域由電動機車製造商 Ather Energy 和軟銀集團投資的 Ola electric 等新創企業取得新發優勢。

Hero MotoCorp 董事長 Pawan Munjal 在發布會上表示，儘管公司迫切讓電動機車提前推出，但考慮到品質與安全性，必須做到嚴格把關。

市場方面，印動電動汽車僅占電動機車總銷量的 2%，但隨民眾在燃油價格不斷上漲的情況下逐漸離開傳統機車，轉身走向電動交通工具。印度政府希望到 2030 年電動汽車占電動機車的總銷量比例達到 70%。

Hero MotoCorp 今年 1 月曾表示，將向 Ather Energy 投資 42 億盧比（合 5,100 萬美元），擴大在綠能交通工具領域的業務。