LME禁俄金屬鋅價大漲近5% 鋼聯啖漲價紅利

倫敦金屬交易所 (LME) 宣布，將禁止俄羅斯銅、鋅礦供應大廠交付入庫，市場擔憂鋅供不應求狀況恐加劇，鋅價一度大漲近 5%，每噸突破 3000 美元關卡，國內氧化鋅廠鋼聯 (6581-TW) 可望享受漲價紅利。

LME 表示，俄羅斯烏拉爾礦冶公司 (Ural Mining & Metallurgical Co., UMMC) 和旗下一家子公司即日起除非證明沒有違反制裁成分，否則不得進入 LME 倉庫內。

消息傳出後鋅價 5 日一度大漲 4.9% 達每噸 3164 美元，目前漲幅 1.15%，收斂至 3082 美元，近三個交易日上漲 5.7%，鋼聯為國內主要氧化鋅大廠，隨著國際價格回升，可望帶動 10 月銷售。

鋼聯認為，今年氧化鋅供不應求，持續提升產量擴大營收規模。即便國際鋅價 9 月不如 8 月，但鋼聯 9 月出貨 6944 噸，月增 73%，帶動營收達 2.63 億元，月增 20.4%，年增 116%。

鋼聯第三季營收 6.49 億元，季減 22.38%、年增 78.1%，累計前三季營收 19.28 億元，年增 68.41%。鋼聯主要業務為回收集塵灰處理再製成粗氧化鋅銷售，上半年氧化鋅營收比重 83%，其他業務約 17%，其中包含集塵灰、爐碴再利用，以及汙染土壤處理。