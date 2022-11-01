調查：近8成上班族規劃跳槽 勞資看好明年Q2經濟復甦

今年 10 月中旬，台灣終於盼到全面性邊境解封，求職網站今 (1) 日公布調查，已有近 8 成上班族開始重新規劃跳槽，主因都是不滿薪資現狀。儘管疫情仍有變化，不過，勞資雙方均看好經濟復甦時間點將落在明年第二季。

根據 yes123 求職網調查發現，高達 79.8% 的上班族透露，在 10 月 13 日全面性邊境解封後，會有找工作的計畫，其中「非主管職」為 78.3%；「主管職」則為 90.3%。當中更有 55.2% 的人表示，其實已經開始尋找工作。

在解封跳槽族當中，有 70.2% 的人透露會想轉行，最熱門的行業前五名分別為「科技資訊業」、「批發零售與貿易業」、「傳統製造業」、「餐飲住宿與休閒旅遊業」，以及「運輸與物流倉儲業」。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，對於無法跳槽這件事，其實勞工已經隱忍快三年了，邊境解封將帶動景氣觸底反彈，使得商業活動明顯復甦，上班族不再消極「潛水式求職」。

若解封後有徵才計畫，其中高達 83.3% 的企業坦言，目前屬於缺工狀態，根據調查，最缺工的行業依序是「餐飲住宿與休閒旅遊業」、「運輸與物流倉儲業」、「批發零售與貿易業」。

全面性邊境解封後，企業預估最快至少需要 7.4 個月，才有可能恢復到疫情前的營運狀況。為了解決缺工問題，資方也表示，平均待遇最高願意再增加 9.1%。

楊宗斌認為，雖然企業仍保守謹慎看待明年市況，招募動作視疫情變化，將採取滾動式調整，例如觀察出入境人數，觀光人潮回流狀況，不過，勞動市場將持續處於事求人狀態，而勞資雙方比較看好的「正式經濟復甦」時間點，落在明年第二季。