集保結算所今年二度徵才 向年輕人招手

為推升資本市場永續發展，集保結算所積極打造數位與資安業務，並規劃在下半年對外招募複委託業務規劃、基金業務規劃、系統開發、大數據、APP 開發及資安管理等 6 個職類人員共 16 到 20 名，邀請具備創新力、數位力與數據力的優秀人才，共同打造全新的數位金融生態圈。

集保結算所在金管會與金融業者的支持下，為跨資本市場與貨幣市場唯一後台機構，提供包括「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務。

集保結算所近年積極進行業務轉型與創新，核心與創新業務並進，服務範疇不斷拓展，服務對象持續增加；接下來將落實在「建置境內基金集中清算平台」、「發展股務 4e 服務」、「接軌 ESG 永續投資趨勢」、「複委託跨境保管服務」及「強化資安韌性」等五大行動方案上，實踐「創新」、「韌性」、「永續」的發展策略，提供全市場加值的數位體驗。

集保結算所認為，企業真正的成功，來自以人為本的美好價值，從工作中成就自我，樂在工作，是集保結算所持續努力的方向，集保結算所是金融業公認的友善職場，將人才視為最重要的資產，透過部門輪調與教育訓練，讓員工持續精進，並賦予集保新人各項重要專案，產出品質都超乎預期，新人發揮所長，以新思維改變服務模式，也改變公司的 DNA。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保具備 Vision、Mission、Action 和 Passion 等四大特質。其中 Vision 是創造舞台培育未來人才，以數位及數據打造被大眾所信任的新集保；Mission 是打造金融服務樞紐，致力發展普惠金融，並協助國家金融市場監理；Action 則為推動多元跨域服務，以積極行動挹注業務活水；而 Passion 是期許每一位同仁從工作中找到熱情，皆以樂在服務的態度增值自我，共同實踐「創新、包容、韌性、永續、普惠的資本市場」願景。

集保結算所表示，111 年度第 2 次人才招募，即日起至 111 年 10 月 3 日（星期一）21：00 止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20221022



集保 111 年度第 2 次徵才主要職缺：

1. 複委託業務規劃人員：4~5 人。

2. 基金業務規劃人員：2 人。

3. 系統開發人員：7 人。

4. 大數據工程師：1~2 人。

5. 行動裝置應用程式 (APP) 開發人員：1~2 人。

6. 資安管理人員：1~2 人。。

