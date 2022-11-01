台股落底訊號出現？法人：搶反彈先機可鎖定5G科技型ETF

台股今 (1) 日站上萬三，是否已經落底重返反彈路備受矚目，法人表示，觀察近期美元指數似有高檔鈍化的跡象，若美元指數不再創高，有助台股落底回穩，在風險與機會兼具的市場環境下，選股策略尤為重要，建議此階段可以鎖定 5G 科技型 ETF 搶占反彈先機。

由於美國再對中國祭出一系列晶片出口管制措施，衝擊全球半導體產業，加上美國 9 月通膨仍高於預期，在濃厚的鷹派升息氣氛下，近期市場波動亦加大，台股前波隨美股重挫跌至萬三以下，最低一度打到 12629 低點，利空雖尚未完全消化，尤其短期預期美國聯準會 (Fed) 鷹派基調不變，不過市場對於持續升息的情緒已大多反應。

美國財報季開跑，雖科技大廠如 AMD、Nvidia 接連釋出保守訊息，指標龍頭台積電法說會證實 7 奈米製程產能利用率下滑，且調降今年資本支出，以降低市場過度樂觀風險。但另一方面，5G 相關科技產業卻相繼傳出利多，由於美國擴大管制中國高階晶片與設備，晶圓代工成熟製程意外翻紅，陸企為避開管制，開始思索擴大採用成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，聯電、力積電有機會受惠。此外，鴻海科技日也為台灣電動車產業增添活水，發表量產版 Model C、城市休旅 Model B 與電動皮卡 Model V 三台新車，甚至喊出 2025 年鴻海電動車相關營收要衝上兆元，展現轉型與全力衝刺的決心。

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，根據 Bloomberg 資料，觀察過去 10 年台股獲利預估下修週期，平均獲利下修幅度約為 16%，下修期間平均為 10 個月，而本次於今年 6 月中旬步入下修循環，至今獲利預估已調整 13%，且經歷 4 個月，不過由於市場通常會提前反映，根據過去經驗，股價一般領先企業獲利下修週期 6 個月觸底，故短期可靜待企業獲利下修近尾聲後，台股應有望築底止穩。

蘇鼎宇補充，Fed 大幅升息動作到年底有望到一個段落，股市評價面價值逐漸浮現，而台股在國安基金持續護盤及金管會擴大禁空令上路，市場信心暫不至潰散，台灣景氣燈號 9 月份已經降至黃藍燈，若 10 月再降一分則進入藍燈，未來兩季景氣底部也可望逐漸浮現，而股價通常會提前反映落底，雖台股短線止穩仍受外資動向與新台幣表現等資金面影響，然台股指數今年回檔已深，正是逐步布局好股、撿便宜的時機。

整體來看，今年股市波動仍相當大，但不少具趨勢且體質好的公司及類股被錯殺，引領大盤上攻的科技股也遭大幅下殺，如晶圓產業、電動車、5G 通訊等，這些科技產業趨勢明確、長線商機可期，但要全盤納入並不容易，建議透過布局涵蓋這些科技題材的 ETF，現階段可透過定期定額策略，把握低檔建立部位，並參與未來台股景氣與股價落底回升的投資先機。