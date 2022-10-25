英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）接任首相，一文了解英國經濟發生什麼事！

英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）今天出線成為保守黨新黨魁，確定接任首相，而蘇納克將會如何收拾上任僅 45 天前首相特拉斯留下的經濟問題，本篇將帶您了解近期英國經濟到底發生了什麼事。

英國前首相特拉斯在競選保守黨黨魁期間就友政見承諾會針對稅務法案進行調整，原先市場以為只會是部分針對性的調整，但特拉斯卻宣布一項令全市場瀕臨崩潰的方案，強行宣布大規模減稅以及福利支出擴大，並且希望透過舉債獲取充足資金，這讓原本就因為升息而持續走跌的國債雪上加霜，股、債、匯市全部巨量下殺。

但為何又會造成英國養老基金出現系統性風險，英國養老基金就如同台灣的勞保，在投保當下都有給予一定承諾，在過去整體高利率環境下，當年的承諾是可履行的，但是隨著低利環境，承諾愈來愈難達成，而退休基金必須是風險趨避，所以國債是最優先標的；但是國債利息又不高怎麼辦呢？英國養老基金選擇加高槓桿！甚至一度槓桿加到 7 倍。

今年英國本身的通膨也十分嚴重，英國央行也選擇跟進強力升息，導致英國國債價格持續下跌，在已經造成養老金的壓力之下；而特拉斯的計畫更是最後一根稻草，造成英國國債價格崩跌倒致帳面價值下滑，因此養老基金被迫追繳保證金以保住倉位。最終由英國央行決定臨時進入市場救市，強行開啟量化寬鬆維持助國債價格，緩住局勢。

危機短期解除，但炸彈仍存在，新任首相蘇納克（Rishi Sunak）如今成為英國首位非白人首相，最新發表的談話時說明，英國現在需要的是穩定和團結，他的首要任務就是團結黨和國家，他在競選時承諾回歸傳統的保守經濟價值觀。目前外界的看法是，他當選後或將回歸緊縮經濟學。(延伸推薦閱讀：首席經濟學家關注的總經指標，帶您每週提前洞悉世界趨勢)

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