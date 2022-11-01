美官方數據：女性更易患有長新冠症狀

根據美國人口普查局和國家衛生統計中心 10 月發布的數據，新冠疫情大流行期間，出現長新冠 (Long Covid) 症狀的女性比率為 17% 以上，而男性則為 11%。

長新冠的定義是確診後症狀持續 3 個月或更久的時間。最新數據是在 10 月 17 日止的 2 周內，自線上調查蒐集來 4.1 萬名成年人以上所得。

調查也發現，女性長新冠症狀可能更嚴重。數據顯示，約莫 2.4% 女性的長新冠症狀嚴重限制其正常活動，而男性此一比率為 1.3%。

根據該調查，整體而言，美國 14% 以上成年人在疫情大流行時期某時點曾發生長新冠症狀。7% 美國成年人目前仍有長新冠症狀。

如果該數據對大眾來說準確，那麼疫情大流行期間美國約莫有 3600 萬名成年人曾患有長新冠症狀，目前恐仍有 1800 萬人仍苦於長新冠症狀。

數據顯示，美國約有 2% 的成年人遭受更嚴重的長新冠症狀 (即嚴重限制其日常活動)，換算美國成年大眾約 500 萬人以上。

根據布魯金斯學會另一項分析，美國有多達 400 萬人因長新冠症狀而無法工作。

長新冠有一系列症狀，輕微的僅使人衰弱，嚴重的會影響多種器官系統。《美國醫學會雜誌》(JAMA) 上刊登的最新研究發現，長新冠常見症狀包括記憶力差或腦霧、疲勞、呼吸短促和嗅覺喪失。

JAMA 研究也指出，長新冠症狀在女性上更常見，其新冠確診受訪者中，症狀延續 2 個月以上者近 18% 為女性，男性則為 10%。

JAMA 研究指出，長新冠患者中近 60% 的病毒株是中國武漢出現的原始病毒株，而 17% 為 Delta 病毒株，Omicron 病毒株感染者則有 10% 出現長新冠症狀。

但同時，JAMA 研究也發現，87% 長新冠患者未接種疫苗。