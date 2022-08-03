每5人有1人患後遺症 南山人壽率先推出「長新冠健康照護服務」

「長新冠」後遺症成為疫情新挑戰，新冠肺炎本土確診人數已突破 440 萬人，愈來愈多國人受到長新冠後遺症困擾，南山人壽今 (3) 日宣布，透過南山人壽健康守護圈合作夥伴，率業界之先推出「長新冠健康照護服務」，著重在醫療照護等四大面向。

據美國疾病控制與預防中心研究指出，感染新冠肺炎的成年人中，每 5 人就有 1 人出現後遺症。隨著國內確診人數不斷增加，許多民眾發現染疫康復後仍會出現疲勞乏力、睡眠障礙、咳嗽、喘、焦慮抑鬱、記憶力變差等症狀，這類感染新冠肺炎後衍生的慢性後遺症，亦稱為「長新冠」。

世界衛生組織 (WHO) 也將其依據「3、2、１」原則定義—感染後 3 個月內發生、症狀持續超過 2 個月、無法用其他診斷排除，症狀可能持續 1 年。長新冠除了造成確診者身體不適，也容易引發焦慮和憂鬱，嚴重時甚至影響生活與工作表現。

南山人壽代理總經理范文偉表示，面對疫情挑戰，保險公司始終扮演社會防護網的重要角色，國內染疫人數不斷增加，當長新冠逐漸成為疫後常態，南山人壽串聯健康守護圈服務夥伴，提供保戶「長新冠健康照護服務」，針對長新冠常見的症狀，提供運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康照護資源；因確診新冠肺炎且符合理賠資格的被保險人，還可免費接受線上心理諮詢、遠距醫師諮詢服務，給予保戶專業照顧。

南山人壽呼籲民眾，面對長新冠不需過度恐慌，平時除了透過運動飲食維持健康體況，更要定期接受健康檢查，尤其要多加留意肺部健康，建議保戶多多利用資源，適時安排肺部低劑量電腦斷層 (LDCT) 檢查，不僅能追蹤後遺症影響，更有助於提早發現肺癌。