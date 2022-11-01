美股重點新聞摘要2022年11月01日

今日操盤前瞻

中國 10 月財新製造業 PMI

日、韓、台 10 月製造業 PMI 終值

澳洲央行 11 月利率決議

美國 9 月 JOLTs 職位空缺數、10 月 Markit 製造業 PMI 終值、ISM 製造業指數

拜登警告能源業者將開徵暴利稅

隨著美國期中選舉到來，美國總統拜登週一 (31 日) 呼籲石油和天然氣公司提高產量，降低美國人生活成本，否則將對這些公司開徵暴利稅。閱讀全文...

摩根大通：全球央行緊縮周期可望明年初劃下句點

繼摩根士丹利 (Morgan Stanley) 之後，摩根大通 (JPMorgan) 也加入華爾街策略師的行列，認為全球央行升息周期可望於明年初劃下句點。閱讀全文...

OPEC 上調全球中長期石油需求預估 呼籲投資滿足需求

石油輸出國組織（OPEC）周一（31 日）發布的年度展望報告中調高全球中、長期石油需求預期，並且表示儘管能源正在轉型，但仍需要 12.1 兆美元的投資來滿足市場旺盛的需求。閱讀全文...

Fed 傳聲筒再發文 央行鷹派預期重燃

就在聯準會（Fed）即將召開貨幣政策前夕，有 Fed 傳聲筒之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 周日（30 日）發文表示，央行為使通膨降溫，終點利率可能會超過預期，並且高利率將持續更長的一段時間。閱讀全文...