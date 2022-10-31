〈美股早盤〉Fed傳聲筒發文曝鷹派立場 主要指數開低

有美國聯準會（Fed）傳聲筒之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 在短短不到 10 天扭轉先前釋出的鴿派消息，稱央行為替通膨降溫，利率終點可能高於預期，市場在對 Fed 轉鴿期待遇挫下，靜待本周會議決策，尋找 Fed 是否會在 12 月放緩升息步伐的線索，美股主要指數周一（31 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 125 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌 2.3%。

Fed 將於台灣時間周四（11/3）凌晨兩點公布 11 月利率決議，主席鮑爾也將舉行會後記者會。市場預估 Fed 將在本周繼續進行第四次升息 3 碼（75 個基點），不過將在 12 月的會議上討論小幅升息。

截稿前，芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在本周升息 3 碼的機率為 88.7%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 11.3%，而 12 月升息 3 碼的機率已低於 50%。

從長遠角度來看，大多數經濟學家預測，明年下半年 Fed 可能開起降息周期，不過幅度較小，不過 2024 年降息幅度將會更大。

值得注意的是，有 Fed 傳聲筒之稱的《華爾街日報》（WSJ）記者 Nick Timiraos 周日（30 日）發文表示，央行為使通膨降溫，利率終點可能會超過預期，並且高利率將持續更長的一段時間。

Timiraos 曾表示 Fed 可能縮小 12 月的升息幅度，讓市場鴿派預期升溫，然而短短不到 10 天卻 180 度大轉彎。他指出，疫情期間美國財政與貨幣政策雙雙「大放水」，導致家庭與企業財務狀況異常強勁，儲蓄增加而利息支出減少，這加大 Fed 遏止高通膨難度。

另外本周五（11/4）美國 10 月非農就業報告即將出爐，市場預估就業市場可能出現放緩，預估新增就業人數為 20 萬人，低於 9 月 26.3 萬的增幅。失業率預估從 3.5% 上升到 3.6%，仍為將近半世紀以來的低點。

其他消息方面，歐元區受能源價格暴漲影響，10 月調和消費者物價指數（CPI）年增 10.7%，續創歷史新高，而這也凸顯歐洲央行（ECB）所面臨的升息壓力。

俄羅斯要求聯合國安理會就參與保障「糧食通道」安全任務的俄黑海艦隊船隻遭到烏克蘭無人機襲擊一事召開會議，此事同時導致俄羅斯退出旨在出口烏克蘭糧食的伊斯坦布爾協議，小麥、玉米期貨價格聞訊飆漲。

匯市方面，為阻止日元跌入萬劫不復的深淵，日本在 10 月動用了 6.3 兆日元（約合 424.2 億美元）進行外匯干預，不僅較 9 月動用的規模要高逾一倍，還刷新歷史紀錄。

不過，隨著美日貨幣政策在相反的方向越走越遠，日元繼續承壓，目前在 148.66 日元水準左右，今年迄今日元跌幅已逾 22%。

截至台北時間周一（31 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

圖森未來 (TSP-US) 早盤暴跌 38.27%，至每股 3.9 美元

自動駕駛卡車製造商圖森未來（TuSimple）宣布解除執行長、總裁與技術長侯曉迪職務，消息傳出後該公司盤前股價暴跌近 20%。此外，圖森未來還將侯曉迪從董事會中除名，運營執行副總裁 Ersin Yumer 將暫代執行長和總裁一職，同時該公司開始物色新任執行長。

此前有媒體報道，美國當局正在調查圖森未來是否通過向中國氫燃料重卡初新創公司 Hydron 融資和轉讓技術來欺騙投資者。

開拓重工 (CAT-US) 早盤下跌 1.29%，至每股 216.51 美元

重型設備製造商開拓重工（Caterpillar）盤前股價下跌 1.2%，此前瑞銀集團將該股評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），並表示降評反映出開拓重工的風險 / 回報關係更加平衡，但仍看好其長期前景。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤上漲 0.7%，至每股 11.58 美元

「女股神」伍德（Cathie Wood）上周趁線上券商羅賓漢（Robinhood Markets）股價從 4 個月前的歷史低點反彈時抄底買入。ARK Next Generation Internet(ARKW-US) 和 ARK Fintech Innovation(ARKF-US) 在周一和周五買入了羅賓漢逾 18.5 萬股，是女股神自今年 5 月 5 日以來重新買入。

羅賓漢的股價已從今年 6 月的歷史低點上漲了約 65%，但仍較 2021 年創下的歷史高點下跌了 80% 以上。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月芝加哥 PMI 報 45.2，預期 47，前值 45.7

華爾街分析：

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，Fed 升息周期即將結束。Wilson 周一在報告中寫道，包括 10 年期和 3 個月期美國公債收益率曲線倒掛在內的經濟指標都「支持 Fed 早日轉向而不是晚一點」「本周的 Fed 會議對於美股漲勢能否繼續、暫停甚至完全結束至關重要」。

Wilson 短期看漲標普 500 指數，並預估該基準指數將上漲至 4,150 點，較上周五收盤價上漲約 6%，止損水準設置在 3,700 點。Wilson 上周曾稱，美股熊市可能會在第一季度的某個時候結束。

投資策略師 Louis Navellier 認為，隨著能源股越來越受投資人矚目，標普 500 指數未來幾年有望出現大幅調整。簡而言之，能源股將超過科技股，成為標普 500 指數的核心板塊之一。

Navellier 預估，能源股占比的增長趨勢將持續下去，到 2025 年，能源板塊在標普 500 指數中所占的比重將達到 30%，這將是 2020 年的 15 倍。不過 Navellier 也指出此消彼漲，能源股的重要性提升，意味著科技板塊走下坡路。