Robinhood股價自歷史低點反彈 女股神抄底買入

據報導，有「女股神」之稱的方舟投資管理 (Ark Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 上週抄底買入了線上股票交易軟體平台 Robinhood(HOOD-US) 的股票，該股正從 4 個月前的歷史低點反彈。

伍德旗下基金 ARK Next Generation Internet(ARKW-US) 和 ARK Fintech Innovation(ARKF-US) 在週一和週五買入了超過 18.5 萬股 Robinhood，是她自今年 5 月 5 日以來重新買入。

Robinhood 的股價已從今年 6 月的歷史低點上漲了約 65%，但仍較 2021 年創下的歷史高點下跌了 80% 以上。

Robinhood 第二季財報令人失望，活躍用戶下滑、營收暴減 44%，並以加密市場崩盤及大環境不佳為由，宣布裁員 23%。

Robinhood 執行長 Vlad Tevnev 表示，裁員對象包括營運、行銷和城市管理，聲明中把問題歸咎於「大環境惡化，包括通膨到 40 年高點，以及廣泛的加密貨幣市場崩盤。」

Robinhood 也表示，由於疫情期間散戶交易的榮景正在消退，第三季營收預料將無法保持成長。

Robinhood 在上月公布的一份文件顯示，該公司在今年上半年解雇了 1000 多名員工，同時關閉了 2 個分部，未來也還將關閉其他分部。

雖然伍德今年開始抄底 Robinhood 和其他股票，但她的旗艦 Ark Innovation ETF(ARKK-US) 仍未能彌補今年的損失，該檔 ETF 迄今下跌 59%。