美股盤前關注：福特電動車隨特斯拉降價，歐元區將公布CPI、預期續升！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 01 分)：

■道瓊指數：下跌 50 點，跌幅 -0.15% 至 32846。

■那斯達克 100 指數：下跌 43.25，跌幅 -0.37% 至 11543.75。

■標普 500 指數：下跌 10.00，跌幅 -0.26% 至 3901.25。

【今日總經數據】今日下午６點，歐元區將公布 Q3 GDP，目前市場預期 YOY 將自 4.1% 下滑至 2.1%。另外也將公布 10 月 CPI，目前市場預期將自 9.9% 上升至兩位數 10.2%。

二、美股盤前關注重點：

１. 福特電動車將隨特斯拉降價：自特斯拉前陣子將中國區的 Model 3 和 Model Y 系列降價後，福特中國區電動車事業部也表示自今日 10/31 起，福特電馬 Mustang Mach-E 全系列調降 2~2.8 萬元人民幣，調降後價格區間將落於 24.99~36.99 萬元。(延伸閱讀：想投資一籃子的民生必需品的另類選擇 - 以 XLP 為例！)

2. 黑石收購艾默生電器氣候技術業務：艾默生電器將其氣候技術業務的多數股權賣給黑石，目前該部門估值達到 140 億美元，收購後，黑石將擁有該部門 55% 的股份，艾默生將保留 45% 的股分，該部門主要銷售用於商業和住宅供暖和製冷以及冷藏的壓縮機和其他 HVAC 產品和服務。

3. 恩智浦半導體 (NXPI.US) Q3 季報：車用半導體大廠恩智浦將於今晚盤後發布季報，今年以來，半導體在經歷兩年的高成長之後，今年先是面臨高庫存問題，緊接著又有美對中的晶片禁令，讓半導體業不斷承壓，而半導體業中，車用半導體則是相對受影響較小的。目前市場預期本次季度收入將為 3.43B (YOY+19.9%)，EPS 預估為 3.66 美元 (YOY+91.6%)。(延伸推薦閱讀：首席經濟學家關注的總經指標，帶您每週提前洞悉世界趨勢)

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