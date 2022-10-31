路透：鴻海鄭州廠產能受封控限制 11月iPhone出貨量大減3成

鴻海 (2317-TW) iPhone 生產重鎮鄭州廠近期傳出員工「逃疫」事件，路透 (Reuters) 今 (31) 日引述消息人士報導，鄭州廠受清零政策影響，11 月 iPhone 出貨量將大減 30%。

路透指出，消息人士表示，鴻海為因應現況，正盡快提高深圳廠 iPhone 產量，目前正值傳統年底消費旺季，也是蘋果 (AAPL-US) 等品牌的黃金銷售期，如今鄭州廠產能傳出大幅下滑，恐拖累蘋果年底銷售表現。

上周末傳出鴻海鄭州廠廠內物資缺乏，加上清零政策引發員工不滿，部分員工為「逃疫」開始徒步返鄉；該廠員工達 20 萬人，是蘋果主要 iPhone 組裝基地。

針對逃疫事件，鴻海 30 日也發布四點聲明，表示鄭州廠與政府配合防疫，園區已逐步在控制中，也會協調其他園區產能備援，以降低可能的影響。

鴻海指出，照護員工是集團經營首要原則。在政府指導下，鄭州廠持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設 24 小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措。

針對園區內同仁，鴻海強調，在符合防疫安全生產規範下，會全力保障同仁生產安全及健康照護；由政府統籌管理愛心觀察區員工，也會盡最大努力，持續協調政府，為員工提供必要物資藥物供給與生活保障。

目前廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，政府同意恢復堂食，以提高員工生活的便利性與滿意度。同時，針對部分有返鄉意願員工，已聯合政府統一組織人員和車輛，從今日起做好員工點對點有序返鄉服務。