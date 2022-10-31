盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.21%報462.0元，成交495張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2.21%，31日09:23報462.0元，成交495張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價下跌4.46%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.75%。台灣加權指數下跌0.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-624 張
- 外資買賣超：-639 張
- 投信買賣超：-66 張
- 自營商買賣超：+81 張
- 融資增減：+111 張
- 融券增減：-2 張
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投組標的成分
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