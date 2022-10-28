【盤中熱點】美科技股拖累指數，矽智財強彈、Type-C概念震盪、PA走軟

一、美科技股下挫 對盤面造成壓抑

1. 美科技股下挫 對盤面造成壓抑

美國科技股走軟，指數反彈行情步步維艱，本日再度走跌，一度破前低 12,807 點。

盤面上來看，漲點貢獻排行依序為 (6669-TW) 緯穎、(3443-TW)創意、(3711-TW)日月光投控、(1590-TW)亞德客 - KY、(3037-TW)欣興。造成盤勢壓抑的依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(8454-TW)富邦媒、(2303-TW)聯電、(2603-TW)長榮。

單就漲跌點來看，多方主要為個別題材股的各自表現，顯示當前盤面可能尚未形成主流共識，造成盤勢壓抑的則為昨日走強的晶圓代工與近期強勢的 (2454) 聯發科。

此外，航運比重已連續三日呈現下滑並且持續走弱，市場資金或有撤出移轉的現象。

2. 生技佔比未降，市場仍有風險趨避意識

前幾日提到「生技產業與景氣較無相關，因此景氣不佳時大多時候被當作資金避風港，相較於昨日生技族群比重又提高，顯示當前即便指數漲幅擴大，但仍有資金擔憂風險，再加上本日的上漲大都集中於權值個股的買盤挹注，再市場存有多空分歧的情況下，大市容易轉趨震盪，也因此若權值股回檔休息，則就要留意櫃買指數是否能有所表現。」

而今指數逢國際盤勢有壓，也因此代表內資信心的櫃買指數就會是重點。

二、櫃買指數雖跌但並未破昨低，矽智財強彈、Type-C 震盪、PA 走軟

1. 櫃買指數雖跌但並未測昨低

指數有壓櫃買指數同步走疲，雖與加權指數跌幅相差無幾，但就技術線角度來看，加權指數一度回測前天低點，而櫃買指數僅是小幅度回落。同時觀察成交比重圖顯示，生技醫療的占比相較於昨日有些微下降，顯示當前市場氛圍或已不像先前那般肅殺，市場資金有所轉移，但也如早盤所提及，未來幾天櫃買指數是否能站穩於五日均線，仍是須留意的方向。

2. 矽智財強彈、Type-C 震盪、PA 走軟

盤面上來看，日前因美國晶片禁令的矽智財 (IP) 族群，本日在 (3443-TW) 創意一度漲停帶動下，相關個股如 (3035-TW) 智原、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股皆有所表現，惟隨著大市壓抑，創意漲停打開後，矽智財普遍出現開高走低的現象，而這也於日前提及，最大利空族群何時能止穩，會是影響盤面信心的關鍵，此外，有望受惠於供需結構優化而利空出盡的記憶體族群，也會是後續值得留意的方向。

而蘋果近期證實將改採 Type-C，再度引發市場對於 Type-C 概念股的想像，相關個股如 (2436-TW) 偉詮電、(5269-TW)祥碩、(6104-TW)創惟、(6756-TW)威鋒電子、(3588-TW)通嘉、(6104-TW)創惟、(4966-TW)譜瑞 - KY、(5351-TW)鈺創等概念股在本日有著相對強的表現，但也有市場分析師認為此舉是冷飯熱炒，部分個股轉趨震盪。

此外，摩根士丹利證券指出，砷化鎵族群第四季營收動能急速下墜，且激烈的價格競爭傷害獲利，直言市場預期與評價都還是太高，對功率放大器（PA）指標股 (3105-TW) 穩懋、(8086-TW)宏捷科持極保守的「劣於大盤」觀點，推測合理股價進一步砍至市場最低的 100 元與 40 元。

此消息一出令本日 PA 概念股如 (3105-TW) 穩懋、(3081-TW)聯亞、(8086-TW)宏捷科股價疲軟。

3. 投信轉買盤中追蹤

盤前與大家分享投信轉買個股，盤中表現如下

（延伸閱讀：投信買進個股必須要寫報告，先前未買但忽然買進背後肯定有不為人知的秘密，關於策略詳細內容點我看►投信轉買策略邏輯）

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

大市有壓，指數均線間震盪

隨著矽智財等先前利空族群強漲，櫃買指數轉強且櫃生技占比有所下降顯示內資信心稍有平復，但當前最大的問題仍是量能不足與國際盤勢的不確定性，也如同先前所述，整體仍是一個區間震盪的格局，因此本日指數能否力守五日均線，就會是值得關注的方向

►永豐金證券最好康！ 【天天猜漲跌】週週搶 iPhone, 日日抽 Line Points。記得更新大戶投 APP 至最新版本進行遊戲哦~

延伸推薦閱讀：

1. 金融股存股在盤勢震盪時，要注意哪 3 件事：https://sinourl.tw/hYj139

2. 15 檔基本面佳的 5G 概念股族群，受惠政府基礎建設政策：

https://sinourl.tw/q1jlIY

3. 盤中零股怎麼買、如何看零整價差？：https://sinourl.tw/Oahb6c

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險