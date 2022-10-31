盤中速報 - 雷科(6207)股價大漲至25.5元，漲幅達7.37%

雷科(6207-TW)31日11:27股價上漲1.75元，報25.5元，漲幅7.37%，成交257張。
雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。
近5日股價下跌3.26%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-5 張
- 融券增減：0 張
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