盤中速報 - 雷科(6207)股價大漲至25.5元，漲幅達7.37%

雷科(6207-TW)31日11:27股價上漲1.75元，報25.5元，漲幅7.37%，成交257張。

雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。

近5日股價下跌3.26%，櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-5 張
  • 融券增減：0 張

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