盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.18%報473.0元，成交543張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.18%，27日09:34報473.0元，成交543張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價下跌4.38%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌1.17%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-142 張
  • 外資買賣超：-174 張
  • 投信買賣超：-49 張
  • 自營商買賣超：+81 張
  • 融資增減：-3 張
  • 融券增減：+4 張

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