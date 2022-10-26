〈台股盤後〉台積電+金融力撐暫緩破底危機 小漲62點站回12700關卡

台股今 (26) 日靠電、金兩大族群穩盤，暫緩破底危機，終場小漲 62.93 點收在 12729.05 點，重新站回 12700 點關卡，但受市場持續觀望氛圍，與金管會禁空令等因素影響，成交量持續萎縮，單日交易量降至 1743.8 億元。

主要亞股包括陸、港、日、韓等股市全面反彈，台股也在台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 支撐下加上金融股助陣，讓大盤暫時擺脫續跌危機。

權王台積電今天擺脫重挫困境，今天股價以 370.5 元開出後，在低接買單挹注下推升股價緩步走揚，盤中高點攀抵至 379 元，但盤中股價漲幅收斂，終場上漲 1.35% 收在 376 元；聯發科早盤以 569 元開出後，終場上漲 2.84%、收在 579 元。

權王回神也激勵半導體族群開高，包括致新 (8081-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、全訊 (5222-TW)、敦泰 (3545-TW) 等在買單敲進下，帶動股價分別各有 2%~4% 的漲幅。

金融股今天表現也相對亮眼，新產 (2850-TW) 終場大漲逾 4%，三商壽 (2867-TW)、國泰金 (2882-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW) 終場也有 2% 以上漲幅；其他包括玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW) 也有 1% 以上漲幅。

與內需相關的百貨類股表現同樣不俗，富邦媒 (8454-TW) 終場大漲逾 4%，統領 (2910-TW)、特力 (2908-TW)、三商 (2905-TW) 等終場也有 1% 以上漲幅作收。

紡織股中包括雋揚 (1439-TW) 終場大漲逾 9% 逼近漲停關門，儒鴻 (1476-TW) 與聚陽 (1477-TW) 中場分別各有 4%、1% 以上漲幅；其他包括集盛 (1455-TW)、弘裕 (1474-TW)、遠東新 (1402-TW)、福懋 (1434-TW)、力鵬 (1447-TW)、廣越 (4438-TW) 也平盤上震盪。

整體而言，台股看來似乎隨美股反彈，暫時解除破底危機，但因新台幣仍處於弱勢貶值格局整理，在外資持續調節、禁空令影響成交量等因素下，大盤上攻力道不足，短線需觀察台積電走勢。