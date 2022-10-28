盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.4%報447.0元，成交696張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.4%，28日09:29報447.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲0.1%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.51%。台灣加權指數下跌0.15%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-82 張
  • 外資買賣超：-188 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+104 張
  • 融資增減：+2 張
  • 融券增減：-3 張

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