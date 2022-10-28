盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.4%報447.0元，成交696張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.4%，28日09:29報447.0元，成交696張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲0.1%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌0.51%。台灣加權指數下跌0.15%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-82 張
- 外資買賣超：-188 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：-3 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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20%
3141
10%
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