二十大落幕 法人看好陸股止跌反彈點名4產業

陸股近期有止跌反彈趨勢，投信認為，在二十大會議落幕後，隨著政策陸續出爐，陸股的整理期可望逐漸落幕並推升股市回穩，看好產業政策成功率高的鋰電池、太陽能、LCD 面板及半導體產業。

中國滬深 300 指數今年以來跌幅逾 2 成，近期已見指數逐漸止跌反彈，經過二十大會議順利圓滿落幕，中國式現代化政策出台，政策利多加持，預期股市有機會逐漸回穩。

富蘭克林華美投信建議，中國 A 股調整將告一段落，接下來有望迎接春季行情，投資人不妨趁這低檔的期間，單筆或定期定額提早布局，迎接明年第 1 季春季躁動的行情與投資機會。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，中國二十大會議開幕式上明確提及「中國式現代化」發展策略，重點聚焦在科技創新、加快綠色發展、新基建以及醫藥領域研發等方向，加上財政政策加持，預期將有利股市在第 4 季止跌回穩。

沈宏達分析，儘管美國祭出晶片法案，但中國隨即擬定因應策略，包括國家集成電路產業投資基金將投資 1 兆人民幣支持半導體產業發展，過去產業政策成功率高的鋰電池、太陽能、LCD 面板及半導體產業的投資可望先苦後甘。

滙豐銀行則預期，中國經濟成長率可望從今年的 3.5% 反彈，預估 2023 年的 5.2%，整體亞洲 (日本以外) 通膨率將保持溫和，2022 年及 2023 年分別為 3.8% 及 3.4%。

滙豐銀行表示，對中國股票維持中性配置，主因是中國仍受新冠疫情、房地產市場疲弱和需求不振的影響，出口放緩也阻礙經濟復甦進程，預料中國在二十大完成領導層換班後，待明年三月人大會議完成國務院改組，有關清零防疫政策、穩定房地產行業和刺激經濟的政策可望更明朗化。