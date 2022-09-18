人民幣破7 這檔中國高息ETF二度追募 窺見陸股不死鳥未來

在岸、離岸人民幣匯價雙雙貶破 7 元整數大關，造成陸股重挫，陸股相關投資是否仍可切入備受矚目，法人表示，人民幣全線急貶，也讓中國官方祭出一系列穩增長、保交樓政策，政策紅利可望開啟新一輪上漲行情；從國內唯一聚焦中國高股息的中信中國高股息 ETF(00882-TW) 上市以來，儘管面臨市場波動，仍持續受到投資人青睞，已經二度獲准追加募集可見端倪。

人民幣重貶，中國 A 股三大指數全面大跌，「北向資金」淨流出 45.12 億元。中國人行 9 月 15 日宣布，將外匯存款準備金率由 8% 調降至 6% 以拉抬人民幣，這已經是人行半年內二度出手，但還是檔不住人民幣的頹勢，資金仍加速從中國外流，導致人民幣在本周雙雙「破 7」，7.2 元將是下一個重要觀察點。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，陸股自 7 月 5 日以來一路下修，再大幅修正的空間有限，加上穩增長的政策主基調，促進消費措施會持續端出；另一方面，隨著經濟增速起穩回升，居民收入預期回穩，疫後經濟復甦與政策將合力推動消費相關板塊的基本面進一步提升，下半年消費板塊的盈利有望明顯改善。

中信中國高股息 ETF 經理人葉松炫也表示，陸股 7 月歷經爛尾樓風波相對疲弱，當局透過調降政策利率，包括：8 月下旬三度下調貸款市場報價利率 (LPR) 及中期借貸便利 (MLF) 刺激民間投資與消費需求，政府同時加速基礎建設，設立 5000 億人民幣基建基金投入以新基建為主的建設，可望提振鋼鐵價格回升，挹注中國經濟後市看漲，在全球廣受升息與通膨雙向衝擊下，高股息產品仍為防禦型投資標的首選。

00882 自 2021 年 2 月 4 日上市，規模由 2021 年底的新台幣 243.4 億元，到 9 月 8 日，增加至 265.6 億元，成長 9.1%；總受益人數由年初的 10 萬 9458 人成長至 12 萬 9349 人，成長幅度達 18.2%。

法人表示，00882 成立才一年半，二度獲得追募核准，此次追募金額高達 195 億元，後續規模將有機會挑戰 500 億元，成為國內規模最大的海外股票 ETF，由此可以看出陸股受惠政策紅利，存股族逢低搶進，陸股未來不悲觀。