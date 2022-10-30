美國升息進入下半場 掌握「存債感」投資術

聯準會部分官員釋出放緩升息預期，美國升息進入下半場，投資配置該如何調整是重要課題，投信法人表示，債券市場經歷近年罕見的大空頭後，長短天期債券雙雙浮現極佳投資機會，資金更適合停泊在投資等級債，可為資產提供下檔保護，投資人可趁此機會掌握「存債感」投資術。

元大美債 1-3 ETF 研究團隊指出，美債殖利率已來到相對高檔，長、短天期美債指數殖利率都達到 4% 以上水準，投資等級公司債指數則甚至有 6% 以上水準，對於想追求息收的投資人，可以適合納入投資組合。

永豐 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金經理人林永祥也表示，長短期公債殖利率持續倒掛，而上次出現如此高的利差是在 2000 年科技泡沫時，當時持續的高利差導致經濟衰退，但債券價格卻是反轉向上，也代表如今遇到相同情況，進場債市將會相對有利。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸則表示，在不確定性極高的投資環境中，短期內投資人可先避開非投資等級債、新興市場債券等高利差型債券。市場預期今年年底聯準會可能放緩升息腳步，10 至 11 月將是布局美國優質投資等級債的好機會。

鄭易芸分析，若將投資時間拉長遠來看，根據 Bloomberg 資料，彭博美國投資等級公司債指數 40 年間 (1982~2021 年) 平均每年報酬率達 8.7%，歷經金融海嘯、油價崩跌、升息循環、中美貿易戰等重大利空事件後，該指數長期走勢向上，顯示美國投資等級債相當適合作為長期投資配置，有助於強化資產抵禦波動的能力。

林永祥也表示，即便市場擔憂經濟衰退，未來也不排除重啟降息循環的可能，但只要市場開始有預期心理，債券價格將有機會重現過去 2015 年升息循環末段的情況持續上揚，特別是目前利率水準已來到相對高點，美元投資等級公司債不失為良好資產配置的優先選擇。

元大美債 1-3 ETF 研究團隊則指出，考量通膨離聯準會目標還有一段距離，短期內利率政策大幅翻轉機會低，FedWatch 10/24 數據顯示，市場預期聯準會升息至少持續到 2023 年第一季，終點位於 4.75% 至 5.0%。對於尋求固定息收，又擔心利率風險的投資人，短天期美債 ETF 是極佳選擇之一，加上資金流入美元帶動美元上漲的趨勢未反轉，短天期美債 ETF 也同步受惠於強勢美元。

同時，聯準會持續升息以壓抑通膨，今年以來已升息 12 碼，是 1980 年代以來最猛的升息力道，對於經濟成長造成壓力，美國財政部長葉倫也公開表示，目前不能排除美國經濟衰退風險，長天期美債 ETF 的避險功能將被突顯。