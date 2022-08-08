外資保守看聯詠 目標價再砍至161元

聯詠 (3034-TW) 法說會後，外資今 (8) 日也紛紛出具報告指出，由於聯詠第三季營收下滑幅度超乎市場預期，影響全年獲利預估，四大外資全面調降目標價，看法最保守外資目標價僅給予 161 元，評等維持賣出，其他外資則認為聯詠因股價已大幅修正，評等皆維持中立。

外資此次大多下修聯詠全年營收、獲利預估，原預計營收可達 1100-1300 億元，可賺超過 5 個股本，現階段則多修正為 1000 億元、4.5 個股本左右，平均調降幅度約 1 成。

外資預計，聯詠自第二季起獲利開始下滑，預計衰退趨勢將持續 5 個季度，直到 2023 年的第二季，毛利率方面，由於客戶第四季將推出新機，有助減緩價格下滑壓力，預計明年毛利率仍可維持在 40% 左右，優於新冠疫情前的水準。

此外，外資也看好，聯詠在驅動 IC 市場的領導地位，有助支持公司表現在產業面臨衰退時表現優於同業，尤其聯詠股價自今年初已下跌 54%，相較台股加權指數同期跌幅約 17%，有明顯修正，因此預期下跌空間有限。

但也有外資認為，儘管聯詠看好隨著代工、封裝成本逐步下滑，有助毛利率衰退幅度趨緩，但隨著成本第四季開始下滑，也恐影響售價，剛好與 2020-2021 年毛利率上升周期的情況恰恰相反，預期明年毛利率恐跌破 4 成，約 36%。