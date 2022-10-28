彩晶Q3轉虧每股虧0.13元 前三季EPS -0.27元

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，受大環境景氣、面板量價下滑影響，單季毛利率、營益率同步轉負，拖累第三季轉虧，單季稅後虧損 3.71 億元，每股虧損 0.13 元，連帶前三季虧損擴大至 7.8 億元，每股虧損 0.27 元。
彩晶第三季營收達 38.25 億元，季減 14.87%、年減 37.44%，毛利率 - 3.08%，營益率 - 16.52%，由上季、去年同期轉負，單季也盈轉虧，稅後虧損 3.71 億元，每股虧損 0.13 元，第三季底每股淨值約為 16.35 元。
彩晶累計今年前三季營收達 132.74 億元，年減 39.8%，毛利率 8.39%，年減 33.13 個百分點，營益率也轉負，達 - 1.41%，累計前三季虧損 7.8 億元，同步由去年轉虧，每股虧損 0.27 元。
另一方面，彩晶統計今年第三季出貨量達約 385.3 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 5.5%，整體產品平均售價約為 33 美元，也較上季下滑 5 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約 1 億 175 萬片，大尺寸面板出貨量約 15 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 5 千台。
產品組合方面，彩晶指出，6.1-10.4 吋中尺寸平板產品占比 59% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 33%、8%。