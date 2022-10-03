彩晶庫藏股執行率100% 新設資安長由曾永宗接任

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (3) 日公告，庫藏股執行屆滿，近兩個月以每股平均 11.44 元、共斥資約 10.07 億元，買回 8.8 萬張庫藏股，執行率達 100%，此外也公告新設資安長一職，由企業數位平台整合服務中心協理曾永宗接任，即日起生效。

彩晶 8 月宣布啟動第七次庫藏股，用於激勵及提昇員工向心力，截至 10 月 3 日屆滿，全數執行完畢，而同集團和鑫 (3049-TW) 也執行庫藏股計畫，截至 9 月 30 日屆滿，則以每股 9.58 元、共 1826.39 萬元，買回 1907 張庫藏股，執行率僅達約 9.53%。

展望下半年，彩晶認為，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，但彩晶因產品、客戶較分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將在 9 成以上，維持相對高檔，不過年底計畫進行設備機台改造更新，屆時估稼動率將稍微滑落至 8 成上下。

彩晶預期，下半年各產品營收占比將與上半年相當，僅手機因上半年特定客戶拉貨強勁，下半年比重會小幅下滑，但依目前需求來看，下半年車載動能與上半年持平，第四季有機會再增加，中長期穩定成長趨勢不變。

彩晶新設立資安長也是配合金管會強化企業資安意識，首波針對資本額破百億元、台灣 50 指數成分股等共計約 113 家上市櫃企業，要求在今年年底前須設置資安長。