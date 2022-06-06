台光電5月營收34.85億元改寫同期新高 年增16.22%

CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收為 34.85 億元，改寫同期新高，月增 13.44%，年增 8.2%，前 5 月營收 164.75 億元，年增 16.22%，在上海、昆山復工帶動下，台光電預期，今年第二季業績表現可望略優於首季，且基礎建設相關產品需求看俏，有助下半年營運上揚。

聯茂 (6213-TW) 5 月營收為 24.51 億元，月減 8.03%，年減 8.23%，累計前 5 月營收 133.86 億元，年增 4.96%。

台光電預期，2022 年基礎建設網通類產品營收占比將顯著提高，成為公司營運成長新動能。台光電屬於蘋果供應鏈，站穩手持裝置市場後，近年產品重心轉向伺服器、網通交換器等基礎設施，以及車用、載板市場開發，伺服器方面，除傳統伺服器架構外，也切入 ARM 架構，同時，在新一代伺服器平台的陸續推出，預期台光電在新伺服器平台的市占率將再獲成長。

台光電 2022 年第一季稅後純益 13.24 億元，季減 11.14%，年增 37.44%，也創創同期新高，每股純益為 3.98 元。隨著華東地區防疫封鎖解封，台光電維持第二季營運略優於第一季看法不變，下半年則看好基礎建設需求。

台光電今年發行 CB 完成籌資 35 億元，籌資案是支應在桃園資興建大園新廠及設立研發中心，鎖定生產 IC 載板材料，是 2022 年以來最大規模的 PCB 產業籌資案，新廠預計在 2023 年完工。

對於即將跨入 IC 載板材料市場，台光電主管並指出，開發的載板材料為日、韓業者外，唯一以自有技術生產載板材料的廠商，近期取得更多國際大廠認證及訂單，將針對客戶需求擴建載板材料產能。