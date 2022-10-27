〈財報〉寬頻客戶訂戶雖僅微增 康卡斯特獲利超越預期

康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 周四 (27 日) 公布的第 3 季獲利超出分析師的預期，但營收略有下降且寬頻客戶成長持續疲軟。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街的預期相比，康卡斯特 2022 年第 3 季業績表現如下：

●調整後每股獲利 96 美分，高於預期的 90 美分

●營收 298.5 億美元，高於預期的 296.5 億美元

該公司表示，第 3 季新增了 14000 名寬頻用戶，比第 2 季有所改善，當時康卡斯特史上首度沒有增加任何新用戶。話雖如此，這代表有線寬頻提供商正面臨來自電信和無線聯網公司日益激烈的競爭。

與 Charter Communications (CHTR-US) 和 Altice USA (ATUS-US) 等同行類似，新客戶的放緩正在打擊康卡斯特業務的基礎。AT&T (T-US) 上周表示，建設光纖網絡仍是該公司的優先事項，並在本季新增了 33.8 萬名新客戶。

與去年同期相比，康卡斯特營收下降 1.5% 至 298.5 億美元，當時該公司的 NBCUniversal 部門因透電視網絡轉播東京奧運獲得更多的廣告收入。該公司還認列與其英國 Sky 業務相關的非現金減值費用。

與去年同期相比，其調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前利潤 (EBITDA) 成長 5.9% 至 95 億美元。

與此同時，康卡斯特的有線電視部門，涵蓋寬頻、付費電視、行動和固網電話服務，營收成長 2.6% 至 165 億美元。該公司表示，由於平均費率和住宅寬頻客戶數量的增加，寬頻營收增加了 5.7%。

其 5 年前推出的 Xfinity Mobile 業務，依賴 Verizon (VZ-US) 的無線網絡，現在擁有 500 萬客戶。

康卡斯特流失 56.1 萬名付費電視客戶，由於串流媒體服務的興起，該公司及其同業近年來一直在經歷客戶持續流失。

截至周四，該公司剛剛起步的串流媒體服務 Peacock 付費用戶已超過 1500 萬，今年以來成長超過 70%。

NBCUniversal 部門營收較去年同期下降約 4% 至 96 億美元，當時東京奧運為媒體部門增加了 18 億美元的收入。NBCUniversal 的媒體部門包括其廣播和有線電視網以及串流媒體。

由於今年沒有奧運，媒體部門營收下降大約 23% 至 52.3 億美元。排除奧運因素，它將上漲 4.4%。出於同樣的原因，該部門廣告營收下降 35%，不過該公司表示這部分也被 Peacock 廣告營收的增加所抵消。

由於影院和內容授權收入增加，NBCUniversal 的電影工作室營收成長 31.4% 至 32 億美元。該公司表示，尤其是影院收入幾乎翻了一倍，達到 6.73 億美元，這主要歸功於《侏羅紀世界：雄霸天下》與《小小兵：格魯的崛起》。

自新冠疫情初期主題公園關閉以來，該公司的主題公園業務保持強勁反彈。隨著更多消費者在本季湧入主題公園，營收成長超過 40% 至 21 億美元。

在英國，康卡斯特的 Sky 收入下降 14.7% 至 43 億美元，但表示若排除貨幣變化因素，其營收與去年同期持平。由於串流媒體客戶增加，Sky 總客戶數量增加了 32 萬至 2300 萬。