〈立積法說〉中國標案市場緩步拉貨中 估明年上半年顯著回溫 

射頻晶片業者立積 (4968-TW) 今 (27) 日召開法說會，業務行銷副總黃智杰指出，從中國標案市場來看，Wi-Fi 路由器標案已有些微拉貨力道，PON 標案拉貨節奏則較慢，預期明年第一季、第二季會是標案大量拉貨的時間點。

立積過往營收以中國為主，但今年第三季中國營收比重僅剩 2 成，黃智杰強調，立積在中國布局維持先前態度，期望市佔率維持 7-8 成，看好 Wi-Fi 路由器為剛性需求，光中國每個月的銷量就高達 7000-8000 萬台，預期在零售市場回溫後，中國營收比重也會回升。

手機方面，黃智杰坦言，由於整體手機市場劇烈衰退，立積也受影響，目前手機佔立積營收比重約 5-7%，長期會朝 20% 的目標努力，預計明年隨著搭載 Wi-Fi 7(4096-QAM) 的手機問世，也將挹注公司營收。

針對近期 Wi-Fi 主晶片供給，黃智杰補充，現階段主晶片供應已有好轉，甚至出現價格調降情形，預期明年不太會再有供給短缺的情況發生，尤其是 Wi-Fi 6。

至於美國擴大對中國晶片管制，黃智杰表示，現階段 Wi-Fi 主晶片採用最進階的製程為 16 奈米，主流還是 28 奈米，而立積自家最進階的 SOI 製程為 55 奈米，因此該禁令對公司並無影響。