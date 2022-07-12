立積下半年復甦期待落空 外資降評等、目標價

外資今 (12) 日表示，由於博通 (AVGO-US) Wi-Fi SoC 將優先供應歐洲與美國市場，中國電信運營商轉向跟聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 採購，由於兩家不需外購前端射頻模組 (FEM)，立積 (4968-TW) 下半年強勁復甦的期待恐落空，調降立積評等與目標價，降至中立、150 元。

外資先前預期，博通 Wi-Fi SoC 供應一旦獲得紓解，立積下半年業務將強勁復甦，不過現階段觀察，博通交貨時程仍長、約 40 周，且因其優先考慮歐、美市場而非中國，因此，中國電信運營商將轉向聯發科和瑞昱尋求支援。

不過，聯發科與瑞昱目前大多使用內部 PA(iPA) 解決方案，不需要對外採購前端射頻模組，因此外資認為，此次規格降級將對立積產生負面影響。

此外，由於全球大環境影響，整體經濟疲軟，中國和歐洲購買 Wi-Fi 路由器的力道縮手，加上 PC、智能手機等其他消費電子產品訂單也減少，外資估，立積下半年營收僅略較上半年成長，全年營收約 36.75 億元，年減 3 成。

至於為何不是給予劣於大盤的評等，外資認為，主要因立積股價自年初至今已大幅修正，跌幅高達 51%，而同時期台股跌幅僅 21%，且依據明年每股純益推算，現今本益比約 25 倍。

展望後市，外資仍看好，儘管立積業務在過去一年面臨逆風，但長期將受惠中國 Wi-Fi 6/7 本土化趨勢，加上立積持續發展 Wi-Fi 7、感測器和濾波器業務，可望取得業務成長的機會。