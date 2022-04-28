立積Q1轉盈EPS 0.04元 Q2仍以降庫存為主

射頻 IC 廠立積 (4968-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布財報，儘管首季本業仍虧損，但在匯兌利益貢獻下，稅後純益 0.03 億元，較上季轉盈，每股純益 0.04 元，預期第二季在 WiFi 主晶片供應未完全舒緩前，仍以降低 WiFi 5 庫存為重點項目。

立積首季營收 8.63 億元，季增 6.02%，年減 50.44%，毛利率 25.42%，季增 7.7 個百分點，年減 7.71 個百分點，營益率 - 3.48%，較上季收斂 7.42 個百分點，較去年同期轉負，稅後純益 0.03 億元，較上季轉盈，年減 98.84%，每股稅後純益 0.04 元。

立積表示，從 WiFi 主晶片交期來看，亞洲供應商大概落在 26 周左右，美系供應商則約 30-52 周，整體成熟製程交期仍相當長，預期要至第三季才會有顯著舒緩。

至於公司現今庫存大多集中在 WiFi 5，立積也期望將相關產品盡快銷售完畢，新商品如 WiFi 6 需求持續攀升，預計第三季主晶片舒緩後，有助公司銷售回到相對正常的水準。

立積近期積極搶進手機 WiFi FEM 市場，目前已打進中系各大手機品牌業者，且由於製程採用台灣砷化鎵供應商，產品競爭力優於同業，期望今年手機 FEM 的營收比重可達 2 成。