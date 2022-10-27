外資連買2日 鎖定敲進晶圓、航空雙雄

台股今 (27) 日漲 197.32 點或 1.55%，收 12926.37 點，市場成交值爲 1753.2 億元，三大法人全數買超，合買 113.91 億元，外資更連買 2 日，買超標的主要在航空雙雄及晶圓雙雄，買超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 合計 2.22 萬張，也大買華航、長榮航。

今天集中市場外資及陸資買超 104.36 億元，投信買超 7.16 億元，自營商買超 2.39 億元。在期貨市場外資及陸資成交多單口數減少 4871 口，未平倉合約淨 口數爲 10291 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，聯電、華航、新光金、華新、長榮航、友達、台玻、華通、台積電、永豐金；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，玉山金、欣興、中信金、國泰金、兆豐金、旺宏、臺企銀、仁寶、大同。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，中信金、鴻海、技嘉、創意、智邦、智原、南亞科、宏全、健策、台積電；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、臻鼎 - KY、智易、華通、眾達 - KY、台灣大、中華電、中鋼、安集、中興電。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，友達、長榮航、聯電、裕隆、華新、欣興、威盛、台積電、台玻、臻鼎 - KY；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，潤泰新、國票金、群創、華通、聯發科、嘉晶、智邦、寶成、台亞、華碩。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日上漲，在於市場信心面的強化，台股有機會在此止跌並且反覆築底。