台積電領軍多頭反彈 台股量縮漲62點收12729點

美股周二 (25 日) 再度勁揚，台股今 (26) 日由台積電回神扮演多頭總司令，聯發科也跟進衝鋒，加上金融股助威多頭火苗、台塑四寶穩盤，指數開低震盪走高，盤中一度漲逾百點，但追價買氣仍不足，漲幅收斂，終場漲 62.93 點，收 12729.05 點，成交值持續低迷、僅 1743.8 億元。

櫃買指數開高震盪，終場跌 0.02 點，收 159.28 點，成交值 339.3 億元。上市櫃成交值合計 2083.1 億元。

觀察電子權值股表現，權王台積電昨日重挫逾 4%，今日平盤下不得融券賣出，削弱空方氣焰，股價開低震盪走高，終場上漲 1.35%，收在 376 元，聯發科大漲 2.84%，收 579 元，鴻海震盪小漲 0.48%，收在 104 元

其他電子權值股，大立光也強漲 3%，研華同步收紅，但聯電漲多回檔、下挫超過 3%，日月光投控、台達電也收黑。

外資買盤回頭敲進，金融股一片紅通通，國泰金、永豐金、台新金漲幅都超過 2%，玉山金、中信金、開發金、元大金同步勁揚逾 1%。

比特幣大漲逾 4%，重返 2 萬美元，主機板族群再度啟動跌深反彈行情，青雲、麗臺同飆漲停，撼訊也狂飆超過 9%，映泰大漲 7%，承啟漲超過半根停板。