〈紐約匯市〉歐洲央行再升3碼 歐元跌超1% 美元走強 

儘管美債殖利率持續回落，但美元指數 (DXY) 週四 (27 日) 仍走強，主因是歐洲央行再度決議升息 3 碼，歐元大幅貶值。日本央行決策在即，日元走升。

美國商務部發布，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值為 2.60%，創 2021 年第四季以來新高，預期為 2.4%，前值為 -0.6%，顯示經濟擺脫上半年萎縮格局。

近期一系列弱於預期的經濟數據之後，強於預期 GDP 引發了人們對聯準會激進升息對經濟影響的擔憂。聯準會 11 月利率會議下週即將到來，為了更好地預測聯準會何時開始改變緊縮戰略，關注通膨數據演變至關重要，週五將公布的聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標–個人消費支出物價指數 (PCE) 可見端倪。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 收漲 0.8% 至 110.58，盤中最高觸及 110.62，最低 109.54。

歐元兌美元自一個月高位回落，貶 1.1% 至約 0.9969 美元，回到平價之下。歐洲央行 (ECB) 週四將三大利率提高 75 個基點，符合市場預期，為該央行第二次大幅升息，歐洲央行總裁拉加德警告，更多的升息即將到來，但規模和範圍尚不清楚。



分析師認為，有關聯準會 12 月政策會議開始放緩升息立場的猜測，已導致美元近幾日下跌，因此美元週四反彈是很自然的。



RBC Capital Markets 亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 表示：「在這個水平上出現一些獲利了結並非聞所未聞，但自週一以來，歐元兌美元上漲了約 2.2%，因此過去兩天美元的走勢相當大。」

展望後市，分析師認為，鑑於歐元是美元指數中權重最高的貨幣 (57.6%)，歐元近期沒有看漲理由，因此美元不太可能下跌。

英鎊兌美元下滑 0.58%，報 1 英鎊兌換 1.1559 美元。英國正面臨一場經濟危機，有消息指出，英國新任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 正考慮每年削減規模高達 500 億英鎊的支出，以填補公共資金的巨大缺口。

日元兌美元走升 0.14% 至 1 美元兌 146.19 日元。日元兌美元匯率在上週五一度逼近 152 關卡後，日元出現轉機，此前日本財務大臣鈴木俊一表示：「我們正在通過市場，與投機資金激烈對峙」。由於干預匯率似乎奏效，日元匯率走升。

預計日本央行 (BOJ) 週五將把基準利率維持在零以下，分析師認為，這場會議很可能是日元的「生死攸關」時刻。如果日本央行向市場傳達如常訊息，日元可能會承壓，若日元下挫並接近 150 關卡，日本財務省 (MoF) 可能再度干預匯率。

比特幣 (BTC) 下滑 2.48%，暫報 20,271.65 美元。美國 GDP 數據發布後加密市場保持穩定，比特幣保持在 2 萬美元以上。分析師稱，過去幾天裡，比特幣和美元指數呈現逆相關。因此，美元走強可能對比特幣來說是個壞消息，而美元走弱可能會產生相反的效果。

截至台灣時間週五 (28 日) 上午 8 時許價格：