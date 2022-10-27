大戶繳地價稅一出手就刷3000萬 兩地區繳納筆數高居全台最多

地價稅 11 月 1 日即將開徵，銀行信用卡促刷方案也準備出動，根據兆豐銀行觀察，去年刷卡繳納地價稅大戶，單筆金額最高可達 3000 萬元，前三名全都有突破千萬元以上實力，而繳納筆數最高的區域分別落在台中市龍井區與高雄市前金區。

受疫情爆發影響，推升行動支付比例逐年攀升，兆豐銀行調查發現，截至今年第 3 季，使用台灣 Pay 交易筆數已全面超越去年總交易筆數，預估今年台灣 Pay 綁卡繳納地價稅的簽帳金額，有望較去年成長突破 70%，並進一步帶旺行動支付與刷卡交易量同步開紅盤。

為讓行動支付的便利性擴展至繳稅，兆豐根據「存戶」及「信用卡戶」兩大客群做出優惠區分。

兆豐銀表示，「存戶」綁定台幣帳戶金融卡，每筆可享等值 50 元的紅利點數 500 點，綁定 MegaLite 數位帳戶，則每筆可獲得等值 100 元的紅利 1000 點且每人最多可獲得 4 筆回饋，換算回饋金約 400 元。

至於「信用卡戶」只要綁定台灣 Pay 繳地價稅，不限金額筆筆可拿 50 元，滿 3 萬則送 200 元、滿 300 萬送 1000 元，滿 1 千萬更能拿到長榮航空日本東京來回機票。

另外，新申辦 MegaLite 數位帳戶又可加碼 200 元，若金額較大想要分期付款，也可申請 6 期 0 利率優惠，最高可分到 12 期，利率為 1.88%。