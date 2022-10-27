〈致伸法說〉Q4營收估持平去年同期 明年獲利維持成長

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (27) 日舉行法說，展望後市，財務長蕭英怡表示，由於電競、筆電產品需求疲軟，第四季營收估將持平去年同期，不過在車用、B2B 相機等視覺產品客戶需求延續、產品組合優化下，本季毛利率將優於去年。明年定調維持獲利成長幅度優於營收。

智慧介面、商用設備方面，受到 PC、電競、筆電需求疲軟，前三季業績下滑幅度大，預期第四季隨著客戶已下修訂單，衰退幅度會比第三季緩和，其中智慧介面全年營收會年減雙位數；視覺影像產品則受惠 B2B 相機、車用 ADAS 需求持續強勁，業績維持增長。

聲學產品部分，因專業聲學產品第三季為出貨旺季，第四季出貨量稍微下降，加上通貨膨脹壓力下，第四季整體需求減弱，進一步導致獲利將呈現年減；不過全年營收貢獻仍會年增 25-30%，營收占比有望從去年的 34%，攀升至 38%。

展望明年，蕭英怡說，明年定調仍維持獲利成長幅度高於營收，雖然營收因今年基期高，明年持平或小幅成長看待，其中視覺產品除了 B2B 相機、車用 ADAS 出貨持續拉升，產品組合會更好，視覺產品獲利將優於去年。

車用客戶部分，蕭英怡表示，目前有三家 EV 電動車客戶，以美系客戶占比最大，隨著明年車用客戶滲透率提升，加上該客戶新廠區出貨量擴大，車用營收成長率不錯，另外傳統車用客戶仍有佈局，但發酵時間會比電動車長。