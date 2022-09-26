原料與能源價格飛速飆升 德國麵包業面臨生存危機

在能源和原料價格飆升之下，德國的麵包店正力求改變以維持生計，但業者仍然擔心，如果這種情況再維持一段時間，整個產業都面臨生存危機。

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，整個歐洲的能源價格飆升，尤其是在以前嚴重依賴俄羅斯天然氣的德國，德國的麵包店更是受創最嚴重的產業之一。

德國烘焙師協會主管 Friedemann Berg 表示，70% 的手工麵包店都有燃氣烤箱，而汽油價格正在飆升。

麵包店使用的兩種主要原料—麵粉和食用油，也都受到了烏克蘭港口封鎖的影響，價格飛漲。

在柏林及周邊地區擁有 220 名員工和 36 家分店的業者 Tobias Exner 表示，小麥現在的價格是戰爭前的 2.5 倍，而一升食用油的成本，已經從 82 美分左右上升到超過 3 歐元 (2.91 美元)。與此同時，與 2020 年相比，能源費用更是翻了兩倍。

為應對成本飆升，他安裝了節能烤爐，縮短了麵包店營業時間，還考慮調低烘焙設定溫度，這實際上也影響了成品品質。

由於最近的成本大幅上漲，德國的許多麵包店已經關門，其他麵包店則自發抗議，要求政府提供緊急幫助。

德國中左翼政府宣布了價值近 1000 億歐元的救濟措施，來應對通貨膨脹，但迄今為止，小企業基本上被排除在援助之外。

麵包師協會正在呼籲「快速且不官僚」的財政援助。Berg 表示，麵包店可以尋求在許多方面削減成本，但他們能做的也只有這麼多，如果政府的幫助不能很快到來，「未來看起來很黯淡」。

他說：「可能很多企業不得不放棄經營，或者乾脆申請破產。」