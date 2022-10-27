市場大跌，還適合進場存股嗎？公開3大策略與2022熱門存股標的！

今年全球股市大波動，台股從年初到目前累計跌幅已達 29.26%，權值股護國神山台積電股價也從 688 元的高點，跌到本週低點 370 元，很多人擔心，這時候進場存股會不會很危險？或是我該繼續定期定額嗎？以下３個策略來解答這個問題。

一、定期存股小心停扣後，錯失將低成本機會

定期定額的好處即是當價格下跌時，能買進越多張持股，因此若一時恐慌而停扣，請小心你會錯失「降低成本」的機會，美國知名理財顧問大衛 ‧ 雷 (David Rae) 說：很多人會在市況不好時，停止本來的定期投資，想等市況轉好時再重新投資，但你可能已經慢好幾個月。

(延伸回測數據閱讀：定期定額在崩盤時的降低成本效果)

二、巴菲特示範逢低加碼

巴菲特是危機入市的典範，今年在接受專訪時表示，第一季他趁蘋果下跌撈了 6 億美元的股票，還說若非股價反彈，他會買更多。今年六月股神又在美國石油和天然氣探勘股價拉回時逢低加碼。巴菲特曾在 2008 金融海嘯時說過一句名言：「不要等知更鳥叫了才買股票，那時候就晚了。」這就是巴菲特的投資方式，買進優質好公司的投資人，終究會在數十年的長期之下得到好報酬。(延伸閱讀：今年股市大跌下，投資人最愛的 TOP8 美股存股標的)

三、善用股債配置

在近五年幾次大盤走跌的情況下，單純追蹤美股整體股市的股票型 ETF 下跌幅度最為顯著；但相反的，擁有更多「債券」避險配置成分的 ETF 跌幅較小（例如平衡型的 ETF：AOA 含 20% 債券、AOM 含 40% 債券）。若想在大盤崩盤時，不會受情緒影響而賠錢亂殺出，股債配置可能是個好方式之一，實際作法是自己將投資資金的一部分購買投資等級債券或公債，或是直接選擇平衡型 ETF 會是更簡單的選擇之一。(延伸閱讀：介紹平衡型 ETF 是什麼？有哪些分類？)

延伸推薦閱讀：

1. 新手怎麼買「美股 ETF」？(VT、VOO、VTI 為範例)：

https://sinourl.tw/oj2Mwd

2. 金融股存股在盤勢震盪時，要注意哪 3 件事：https://sinourl.tw/hYj139

3. 給小資族的證券開戶建議：交割戶、交易成本申辦注意要點：

https://sinourl.tw/0IVlvn