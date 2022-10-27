〈財報〉希捷Q1業績遜預期、展望不佳 宣布全球裁員3000人

硬碟大廠希捷科技 (Seagate) 周三 (26 日) 公布第 1 季業績不如預期且營收前景黯淡，同時宣布，因經濟不確定性和零件需求下滑，將推動重組計畫，包含在全球裁員 8%，人數約 3000 人。

希捷周三美股盤前公布本會計年度 Q1 財報，截至 9 月 30 日的三個月期間，營收為 20.35 億美元，年減 35%，遜於 FactSet 共識預期的 21 億美元；Non-GAAP 每股淨利 (EPS) 為 48 美分，年減 80%，遠低於市場預期的 71 美分。

展望 Q2，希捷預估營收為 18.5 億美元 (±1.5 億美元)，低於 FactSet 預估的 21.2 億美元；Non GAAP EPS 為 15 美分 (±20 美分)。

希捷執行長 Dave Mosley 在財報電話會議上宣布重組消息。除了調整產能、推動供應紀律和價格穩定之外，該公司正在實施一項重組計畫，以便壓低成本，內容包含裁減在全球的勞動力。

Mosley 指出，因企業支出下滑，他預料包含雲端服務供應商在內的客戶不會在本季消化積壓的零件庫存。希捷主要生產應用在個人電腦 (PC) 和雲端伺服器上的硬碟等零件，裁員消息反映出隨著疫情帶來的繁榮景況消退，對 PC 和雲端伺服器的需求正在惡化。

希捷表示，包含裁員在內的重組計畫將在明年 3 月季末完成，預估每年可為公司省下約 1.1 億美元。

希捷科技 (STX-US) 周三開盤後一度崩跌逾 10%，隨後跌勢收斂，終場收跌近 8% 至每股 53.39 美元。除了業績和展望不佳之外，路透稍早報導指出，希捷遭到美國商務部指控違反出口禁令向華為出售硬碟。