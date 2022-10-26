軟銀孫正義 懂中國市場嗎?

日本第三富豪孫正義所創辦的軟銀集團 (SoftBank)，該公司旗下的願景基金 (SVF) 在今年 5 月公佈的最新財報中，面臨自 2017 年成立以來的最大虧損，損失金額達到 3.5 兆日元。SVF 投資的 Coupang、Grab 等新創在上市後股價表現慘淡，是虧損的主要原因。

加上中國當局近年針對科技、網路等產業祭出連番打擊，導致軟銀的金雞母阿里巴巴股價重挫，還有去年 6 月赴美上市的滴滴出行也被強迫下架服務，不得不同意從美國退市，結果也讓孫正義決定暫時觀望中國市場，將投資陣地轉移至別處。

有人說軟銀對阿里巴巴的投資堪稱風險投資史上最成功的天作之合，後來孫正義雖帶著大筆鈔票到中國投資，被軟銀看上的投資對象包括滴滴、京東物流和商湯科技等知名企業，不過從結果來看都無法複製出像阿里巴巴一樣的成功案例。因此也有人開始質疑，孫正義到底懂不懂中國?

1999 年，孫正義到中國尋找投資標的，他聽了馬雲 6 分鐘的演講，就決定投資 4000 萬美元，但馬雲只敢收下一半，也就是 2000 萬美元。後來在 2000 年，軟銀在阿里巴巴第二輪融資注資 8000 萬美元，且於 2003 年拿出資金幫助阿里巴巴設立淘寶，軟銀在後來也持續挹注資金，並成為阿里巴巴的最大股東。

2014 年，阿里巴巴在美國納斯達克掛牌上市，這也讓孫正義賺進逾 1 千億美金，投資回報率超過 2000 倍。

然而好景不常，2021 年 8 月，孫正義宣布暫停在中國的投資。在 SVF 一號和二號的前三大虧損當中，也分別可看到滴滴，以及京東物流和叮咚買菜這幾家中企。回顧孫正義的投資歷程，在他所投資的 800 多家企業當中，只有 40 多家成功獲利，且在全部的 1700 多億美元獲利當中，有 1600 億美元是阿里巴巴所貢獻。

為應付虧損，軟銀集團董事會在今年 8 月批準提前結算最多 2.42 億份阿里巴巴美國存託憑證 (ADR) 的遠期合約，預計交易總收入達 4.6 兆日元 (約 340 億美元)，結算完成後，軟銀集團持有的阿里巴巴集團股份占比也從 23.7% 降至約 14.6%。

軟銀集團公告顯示，上述股份結算自 2022 年 8 月中旬展開，預計 2022 年 9 月底完成。該結算涉及約 2.42 億股阿里巴巴 ADR，約占阿里巴巴已發行股份總數的 9%，且隨著持股比例下降，軟銀集團或失去阿里巴巴董事席位，並妨礙軟銀在其財報中合併來自阿里巴巴的營收。

隨著中國互聯網行業進入到天花板、地緣政治紛擾、監管機構出重拳、業務量收縮，似乎可預見這個長達 20 年的造富運動將步入尾聲。中國互聯網行業在 21 世紀初高速增長，這個時候便能消化孫正義給出的高估值。然而目前的行業成長從增量進入了存量，高估值也變得難消化，砸大錢的邊際效應正不斷下降。