中國10月百城房貸利率進一步下行 14城首套房進入「3時代」

中國央行與銀保監會在國慶前放寬部分城市首套房貸款利率下限後，10 月百城整體房貸利率進一步下行，且中國至少有 14 座城市的首套房利率，進入「3 時代」。

財聯社報導，貝殼研究院的數據顯示，10 月全中國 103 座重點城市主流首套房貸款利率為 4.12%，較上月下降 3 個基點，二套房利率為 4.91%，與上月持平。

貝殼研究院市場分析師劉麗杰說：「9 月末的階段性定向降息新政，成為 10 月首套房貸利率回調的主要推動因素。」

10 月一線城市房貸利率最高，首套房貸款平均利率為 4.6%，二套房 5.13%；二線城市首套房利率最低，平均為 4.08%；三、四線城市首套房利率平均為 4.11%。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜說：「目前一線城市首套房貸利率普遍在 5 年期 LPR（貸款市場報價利率）基礎上做出調整，市場下行壓力大的城市，未來商貸利率 5 年期 LPR 加點數仍存在下調空間。」

據不完全統計，石家莊、貴陽、天津、武漢、宜昌等 14 城的首套房貸款利率，降至 4% 以下，其中清遠的利率最低，已下探至 3.7%，石家莊也降至 3.8%。

中國央行、銀保監會在上月底發布通知，決定階段性調整差別化房貸政策，符合條件的城市政府，可自主決定年底前階段性維持、下調或取消新核放首套房貸款利率下限。

陳文靜表示，上述政策的期限為年底前，政策窗口期集中在第 4 季，預料接下來會更多城市根據自身情況，調整首套房商貸利率，將進一步帶動市場預期。