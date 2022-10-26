【盤中熱點】台積電買盤點火指數走高，板卡族群相對強勢

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一、台積電買盤點火，指數走高

二、櫃買指數弱於大盤，板卡族群相對強勢

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一、台積電買盤點火，指數走高

1. 護國神山、金融帶動指數走揚：

經歷一番震盪後，指數在金融指數走揚、(2454-TW) 聯發科上漲以及 (2330-TW) 台積電買盤湧入後漲幅快速擴大，目前上漲逾百點，預估量約 1770 億，但就量能來看，市場稍嫌觀望

貢獻漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2882-TW) 國泰金、(2881-TW) 中信金、(2881-TW) 富邦金，造成盤勢壓抑的則是 (2412-TW) 中華電、(2303-TW) 聯電、(2308-TW) 台達電、(2345-TW) 智邦、(3037-TW) 欣興。

單就漲跌點貢獻排行來看，帶動盤面走揚的除了台積電外，(2454-TW) 聯發科與金融族群的發力皆功不可沒。

2.(2454-TW) 聯發科力守短天期均線，是否能帶動 IC 族群值得留意：

受到晶片禁令所影響近期 IC 族群大多身陷泥淖，其中又以矽智財 (IP) 相關如 (3035-TW) 智原、(3661-TW) 世芯、(6533-TW) 晶心科、(3529-TW) 力旺、(3443-TW) 創意、(6643-TW)M31 等個股跌跌不休，就容易影響投資人信心，但值得注意的是，同為 IC 設計的大廠 (2454-TW) 聯發科上漲，IC 設計族群普遍也都開低走高，觀察其技術線圖，雖昨日走跌但明顯未跌破短天期均線，成為相較強勢的個股，也因此聯發科後續是否能夠帶動資金回流科技類股，就是值得留意的方向。

3. 生技佔比提升，市場或存有多空分歧的情況

生技產業與景氣較無相關，因此景氣不佳時大多時候被當作資金避風港，相較於昨日生技族群比重又提高，顯示當前即便指數漲幅擴大，但仍有資金擔憂風險，再加上本日的上漲大都集中於權值個股的買盤挹注，再市場存有多空分歧的情況下，大市容易轉趨震盪，也因此若權值股回檔休息，則就要留意櫃買指數是否能有所表現。

二、櫃買指數弱於大盤，板卡族群相對強勢

1. 櫃買指數弱於大盤：

昨盤中提及，櫃買指數相較於加權疲弱，當指數跌幅收斂時，櫃買指數不但沒跟上還破底，顯示內心信心出現潰散現象。雖然今天持續走弱，但是本日有出現開低走高的現象，且盤面上仍存有部分強勢族群，顯示內資並未全面性的信心皆墨，但近期利空消息仍然滿天飛，櫃買指數是否就此止穩，仍是後續值得關注的方向。

2. 板卡族群相對強勢：

由於當前市場對經濟前景普遍悲觀，而半導體面臨最大的挑戰即為高庫存加上通膨伴隨而來的獲利衰退、廠商稼動率下降，隨著顯卡大廠輝達遞延顯卡上市後，市場普遍認為有助於板卡族群去化庫存，也令 (5386-TW) 青雲、(2465-TW) 麗臺、(6150-TW) 撼訊、(2376-TW) 技嘉、(2377-TW) 微星、(2357-TW) 華碩、(3515-TW) 華擎等板卡概念股成為盤面資金的去處，而這也意味出當前市場對於利空到底的族群，反而會相較青睞，因此利空出盡的族群，也會是後續值得留意的重點，而除了板卡外，記憶體族群如 (2408-TW) 南亞科、(8299-TW) 群聯、(2344-TW) 華邦電與下修資本支出的 (2377-TW) 旺宏，也會是近期值得關注的重點。

3. 籌碼集中個股盤中追蹤

分析股票的面向有很多種：其中籌碼面幾乎是近年來的顯學，籌碼面主要會透過股權分散表、三大法人、融資券、分點券商、內部人持股變化等方式來研判股票能不能買。

依循這樣的邏輯建構大戶偷偷吃貨股的策略．以 2 個因子作為這個選股策略的核心：

(1). 大股東連續 N 週持股增加

(2). 股價近期漲幅未超過一定比例

(延伸閱讀：籌碼的集中也容易帶動股價的上漲或下跌，大戶偷偷吃貨股策略大解密！)

利空族群是否能夠止穩仍是關鍵：

櫃買指數的破底顯示投資人信心的不足，這或許眾多利空有著高度相關，當前利空主要是廠商遭砍單產能利用率下滑，企業鼓勵員工休假，晶片禁令所產生不確定性也令市場擔憂，同時也有廠商下修資本支出，這就容易使得市場瀰漫著一股悲觀的氛圍，也因此這些利空族群如半導體、矽智財等最大利空族群能否止穩，就是左右盤面的關鍵。

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