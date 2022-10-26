〈台股盤前〉新台幣、電子股壓力大 盤勢偏弱格局不變

台股昨 (25) 日受台積電 (2330-TW) 等電子權值股拖累，開低走低，終場大跌 190 點收在 12666 點，摜破前低、下探近 2 年新低點，在新台幣續貶、電子股走疲下，整體盤勢偏弱格局不變，不過美股四大指數昨日全面收漲、台指期夜盤也反彈逾百點，短線可望相對有撐。

美國企業近期陸續公布最新財報，美股在財報喜憂參半，加上十年期美債殖利率疲軟下，四大指數全面收紅，其中，那斯達克、費城半導體指數大漲超過 2%，道瓊、標普 500 漲幅也各有 1% 以上，不過指標台股 ADR 中，台積電 ADR(TSM-US) 仍被壓在盤下，聯電 ADR(UMC-US) 則小漲近 1%。

盤面焦點方面，隨著全球景氣下行，半導體產業也進入庫存調整期，晶圓代工龍頭台積電就傳出內部發出公開信，鼓勵員工多休假，也讓市場對半導體市況看法更趨保守，連帶對設備、材料供應、矽智財廠等供應鏈營運看淡，而台積電昨日股價走疲，市值更失守 10 兆元大關。

不只半導體產業，面板業是這一波最先發難的產業之一，近期再傳出由於第四季產能利用率仍維持低檔，群創將再傳鼓勵員工休假，不過雙虎也有好消息，市場傳出全球電視品牌龍頭三星近期訂下明年電視出貨量達 4000 萬台，同時將擴大向華星光電 (TCL)、面板雙虎等下單；友達今日盤後也將召開法說會。

另一方面，受資本市場動盪衝擊，壽險業今年淨值直直落，金管會 25 日公布最新統計，整體壽險業前 9 月淨值只剩下 8285 億元，不但比 8 月大減超過 5000 億元，更創下 2014 年底、8 年以來新低紀錄，較去年底大減 1 兆 8937 億元。