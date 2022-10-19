欣耀在美發表脂肪肝炎新藥臨床數據 同步尋求授權

欣耀生醫 (6634-TW) 今 (19) 日公告，旗下治療非酒精性脂肪肝炎新藥 SNP-630 的動物試驗與二期人體臨床試驗數據，獲得美國藥學家年會 (AAPS 2022 PHARMSCI 360) 接受並發表，後續也將積極尋求與國外大廠共同合作或授權。

欣耀開發的 SNP-630 為治療脂肪肝炎新成分新藥，其藥理活性強，另外有 4 個以上活性代謝物已在體內試驗上證實，可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂、肝纖維化生物標記。

其中，SNP-630 的有效代謝物已完成第二期臨床試驗，共收 36 名受試者並分成高、低兩劑量組，依據期中分析結果顯示，在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現顯著治療效果，順利達成治療脂肪肝炎的目標。

欣耀表示，SNP-630 也已在台灣完成一期臨床試驗，數據顯示，SNP-630 在人體上具有高度安全性，目前正積極規劃臨床二期。另外，SNP-630 在治療小鼠的肝發炎、肝脂肪變性和纖維化有顯著改善，纖維化相關生物標記也有顯著降低、SNP-630 和有效代謝物處理的小鼠，其肝臟三酸甘油酯含量同樣有降低。

欣耀指出，治療非酒精性脂肪肝炎新藥 SNP-630，在有效代謝物的動物試驗與二期人體臨床試驗中，具有抗發炎及抗纖維化療效，因此也獲得 2022 年美國藥學家年會接受，該臨床數據也在大會中發表。

根據 GlobalData 報告預測，美國、日本與歐盟 (法國，德國，義大利，西班牙和英國) 的非酒精性脂肪性肝炎市場，未來 10 年年複合成長率達 45%；德意志銀行及 Evaluate Pharma 則預測，2025 年全球非酒精性脂肪性肝炎藥物市場規模，上看 350-400 億美元。