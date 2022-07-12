華德動能今年交車量等同過去10年水準 中港廠本季啟用

國內電動巴士業者華德動能 (2237-TW) 今 (12) 日完成與銀行團 15 億元聯貸案簽約，聯貸資金將用於持續大量接單生產電動巴士使用，華德動能預計，下半年將完成生產 105 輛示範型電動巴士，全年電動巴士交車數量將等同過去十年交車量，同時，中港廠預計本季正式啟用，有利技術進一步深耕。

此次聯貸案華德動能委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度 15 億元聯合授信，募集期間獲得各金融機構熱烈迴響，最終認貸金額超過 2 倍，參貸行包括主辦銀行華南商業銀行、台北富邦、彰銀、永豐、上海、日盛、高雄、王道、泰國盤谷、凱基、中信、台銀、兆豐、合庫、國泰世華和板信，合計共 16 家。

展望後市，在國內市場，華德動能說明，已簽約的 110 年度示範型計畫 105 輛電動巴士訂單，於 6 月起開始陸續交付客運公司，首批 15 輛已完成交付首都客運，預計於下半年完成生產此 105 輛示範型電動巴士。

而交通部 111 年電動大客車示範計畫補助營運審查日前第二場次評選，通過台北市大南客運 48 輛、台中市巨業交通 16 輛，共計 64 輛採用華德甲類電動大客車；累計示範型 169 輛電動巴士。

另一方面，華德動能今年以來已交予三重客運 8 輛、巨業交通 2 輛一般型計畫電動巴士，尚有多筆一般型車輛訂單簽約中，並將持續爭取後續示範型計畫車輛。

在海外市場，華德動能與日本住友商事合作，發展符合日本法規的電動化巴士，於 4 月開始出口日本，並於 6 月於日本北九州市小倉與黑崎間運營，獲當地好評。

另外，華德動能提到，與母公司車王電 (1533-TW) 在台中港區投資 25 億元興建的 12700 四層鋼構智慧化工廠，將是亞洲最先進的電動巴士及和底盤三電生產工廠之一，中港廠預計本季正式啟用，可進一步使國內電動巴士產業供應鏈的技術深根。

隨著電動巴士陸續完成生產交付，華德動能上半年合併營收 2.57 億元，年增 530.49%。