數位部將開放商用衛星通信頻率 11/8起受理業者申請

數位發展部今 (25) 日宣布，將在 11 月 8 日至 12 月 30 日開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，數位部表示，預期開放衛星服務後，將可望促進國內產業鏈發展、提供偏鄉網路服務、緊急通訊備援機制、接軌國際新興技術等，也強調跨國衛星在台提供服務應符合相關國安考量。

數位部表示，今日舉行第 2 次部務會議，會中通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」、「頻率使用費收費標準」、「電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準」及「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率審查作業要點」等辦法 。

數位部進一步說明，將規劃釋出 10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz、27.5-30.0GHz 等頻段，供同步與非同步衛星固定通信使用，其中 27.9-29.5GHz 須與既有行動寬頻業者協議使用，而無線電頻率使用期限為 2 年，屆期得申請再核配。

頻率用途方面，數位部表示，除固定衛星地球電台外，也包含航空器、船舶等衛星地球電台，頻率均依照國際電信聯合會 (ITU) 規範使用，同時依據行政院核定無線電頻率供應計畫，有關衛星干擾處理原則，申請使用頻率者不得對既設電台造成干擾，且非同步衛星不得干擾同步衛星，非同步衛星系統間頻率應和諧有效共用。

申請資格上，數位部說，依電信管理法相關規定，限制申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過 49%，直接及間接持股不得超過 60%，且不得有大陸地區投資人投資，實收最低資本額門檻為新台幣 3 億元，且不限申請家數。