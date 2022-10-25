〈智原法說〉Q3純益年增83% EPS 2.41元創第三高

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公布第三季財報，儘管受轉投資雅特力 MCU 出貨下滑影響，不過受惠 IP、先進製程布局發酵，單季稅後純益達 5.99 億元，季減 9.4%，年增 83.3%，每股稅後純益 2.41 元，雙創歷史第三高。
智原第三季營收 32.4 億元，季減 3.6%，年增 46.3%，毛利率 48.6%，季減 0.7 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 21.9%，季減 2.6 個百分點，年增 1.6 個百分點，稅後純益 5.99 億元，季減 9.4%，年增 83.3%，每股稅後純益 2.41 元。
智原前三季營收 98.15 億元，年增 80.41%，毛利率 49.2%，年減 1.01 個百分點，營益率 23.13%，年增 8.26 個百分點，稅後純益 19.3 億元，年增 185.08%，每股稅後純益 7.77 元。
智原第三季存貨金額為 32.03 億元，季增 35.38%，總經理王國雍指出，第三季存貨金額增加主要是因雅特力 MCU 銷售趨緩，本身 ASIC 業務並無庫存疑慮，預計下一季存貨週轉天數可望減少，並逐步回到正常週轉天數。
細分三大產品線，智原第三季量產營收為 24.4 億元，季減 6%，年增 49%；委託設計 (NRE) 受部分案件認列時程影響，為 4.2 億元，季減 5%，年增 37%；IP 營收則為 3.8 億，季增 20%，年增 43%，創下單季歷史新高。