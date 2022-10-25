仲琦前三季每股賺1.09元 超越過去4年全年

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (25) 日公布第三季財報，第三稅後純益 1.08 億元，季減 36.2%，年增 257.7%，每股純益 0.33 元，前三季稅後純益 3.5 億元，年增 590.2%，每股純益 1.09 元，超越過去 4 年來全年獲利水準。

仲琦第三季營收 31.63 億元，季增 3.9%、年增 45.8%，毛利率 20.4%，季減 2.99 個百分點、年減 1.84 個百分點，營益率 5.48%，季減 2.58 個百分點、年增 1.86 個百分點，稅後純益 1.08 億元，季減 36.2%，年增 257.7%，每股純益 0.33 元。

仲琦累計前三季營收 86.43 億元，年增 18%，毛利率 22.4%，年增 2.92 個百分點，營益率 6.62%，年增 4.06 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年增 590.2%，每股純益 1.09 元。

市況方面，仲琦董事長黃文芳表示，客戶下長單需求穩定，主力北美地區市場穩定成長，同時拉丁美洲、歐洲和亞太區持續開發新客戶，並開始導入網路延伸器、搭載 Wi-Fi 6 的 DOCSIS 3.1 纜線路由器等新產品，擴大產品陣容。

仲琦受惠策略布局發展與新產品導入，今年前三季南美市場業績年增 90%，北美年增 43%，歐洲年增 36%，展望未來，公司指出，預期料況持續紓解、新產品量產出貨帶動下，第四季營運審慎樂觀。

另外，仲琦子公司互動受惠國內加速 5G 基建，第四季將迎傳統旺季，加上多項大型專案陸續驗收，同步溢注帶動業績向上，持續力拚成長。