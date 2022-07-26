〈智原法說〉Q2獲利創次高 上半年EPS 5.36元超越去年全年

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，並公佈第二季財報，受惠量產需求強勁，本業獲利創新高，但受業外利益減少，稅後純益僅改寫次高，每股稅後純益 2.66 元，上半年大賺超過半股本，純益 13.31 億元，年增 280%，每股純益 5.36 元，已超越去年全年 4.65 元。

智原第二季營收 33.65 億元，季增 4.9%，年增 99.4%，毛利率 49.3%，季減、年減皆為 0.4 個百分點，營益率 24.5%，季增 1.6 個百分點，年增 11.4 個百分點，稅後純益 6.61 億元，季減 1.3%，年增 266.1%，每股稅後純益 2.66 元。

智原上半年營收 65.72 億元，年增 103.91%，毛利率 49.5%，年增 1.69 個百分點，營益率 23.75%，年增 12.6 個百分點，稅後純益 13.31 億元，年增 280.29%，每股稅後純益 5.36 元。

智原表示，受惠量產需求帶動，營收及本業獲利皆創新高，其中，本業獲利已連 6 季成長，每股稅後純益 2.66 元，也寫歷史次高，細分三大產品，委託設計 (NRE) 及量產業績皆創新高，IP 則為歷史次高。