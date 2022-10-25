蘋果明年首季手機產量年減14% 搭載5G Modem新機後年推出

蘋果 (AAPL-US) 近年積極自行研發 5G Modem 晶片來取代高通 5G 晶片，研調機構 TrendForce 出具最新報告認為，由於 mmWave 訊號測試結果無法達標，預計 2024 年的新機才有望導入 5G modem。此外，明年第一季則受到通膨影響，生產量將降至 5200 萬支，年減 14%。

針對 iPhone 15 系列，TrendForce 預期，蘋果仍會維持四款新機，並搭載兩款處理器強化一般與高階機種差異。規格上，除了全面改用 Type C 外，Pro 系列為配合新款處理器，內存容量有機會升級至 8GB，鏡頭規格持續精進，包含主鏡頭升級到 8P、Pro Max 搭載潛望式鏡頭。

至於蘋果自行研發的 5G modem 晶片，則因 mmWave 訊號測試結果無法達標，將繼續沿用高通 (Qualcomm) 晶片，預計 2024 年的新機才有望正式導入自研 5G modem。

觀察今年蘋果新機表現，TrendForce 表示，蘋果首波預購後即啟動新品比重調整，iPhone 14 Plus 發表後市場反應冷淡，更加大蘋果調整的幅度。此外，蘋果 Pro 系列過往就是首波用戶購機首選，加上今年 14 Plus 延後開賣，導致買氣相較往年更為集中。

TrendForce 認為，iPhone 14 Pro 系列兩款生產比重由初期計劃的 50% 提升至 60%，未來不排除持續上調至 65%；目前 iPhone 新機在蘋果出貨占比維持 36%，今年全年 iPhone 出貨量目標為 2.4 億支，年增 2.8%。

展望明年出貨量，TrendForce 指出，美國不斷祭出升息抑制通膨，同時也削弱消費者可支配所得，此現象將影響蘋果明年第一季的生產表現，預估生產量將由原先預估的 5600 萬支，調降至 5200 萬支，年減 14%。