工業富聯校園招募2300人 規模創新高

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯正式啟動 2023 年校園招募，預計招募人數 2300 人，除了較去年大幅成長 42%，需求人數也創新高，產業涵蓋雲、網、端、工業互聯網等核心業務，其中，技術研發類人才佔比 40%

工業富聯此次招募的工作地點橫跨深圳、天津、鄭州等 13 座城市，待遇方面，校園招募的應屆生全納入「菁幹班」人才培養體系，年薪最高人民幣 20 萬元 (新台幣約 89 萬元)。

工業富聯自 2018 年上市以來，致力戰略轉型，堅持將數據驅動、科技創新作為強勁引擎，今年上半年，工業富聯營收首次突破 2000 億元、達 2252.6 億元，年增 14.91%。

工業富聯也補充，公司近年不斷強化人才招募，特別是科技研究團隊，每年投入研發資金超過人民幣 100 億元，研發人員也達 2.5 萬人，擁有超過 5500 項的有效專利。

此次持續擴大校園招募規模，期望引進越多高學歷人才，並培育成中堅力量；今年 7 月有 1625 名應屆大學生加入公司，年增 120%，本科生佔比 87.2%，碩士佔比 12.7%。

工業富聯表示，公司將校招作為重點人才輸入及儲備幹部管道，所有校招生均作為重要儲備幹部培養，統稱為「菁幹班」，公司也規劃完整入職培訓計劃，涵蓋專業技能培訓、管理技能培訓與自我學習提升三大項目。